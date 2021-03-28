Пакетт: Сделал то, что раньше делал на тренировках, в итоге это сработало

Бывший нападающий «Тампы-Бэй» Седрик Пакетт, ныне выступающий за «Каролину Харрикейнз», дал комментарий по результату матча, в котором он сумел забросить шайбу. Нападающий рассказал, почему принял такое решение.
«Васи тренирует подобные выходы после каждой утренней тренировки, и раньше я не мог ему забить, — с улыбкой рассказал Пакетт во время послематчевой зум-конференции. — Сегодня же я просто сказал самому себе, что не буду пытаться сделать то, что делал раньше на тренировках. И я решил просто бросить по воротам и прошить его. В итоге это сработало».
Напомним, Пакетт выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг» на протяжении первых семи сезонов в НХЛ. Встреча между командами завершилась победой «ураганов» со счётом 4:3.«Харрикейнз» одержали третью победу подряд. В следующем матче «Каролина» сыграет с «Чикаго Блекхоукс». Встреча пройдёт на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго 31 марта.
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