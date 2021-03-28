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Яндл – 3-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 900 матчей подряд без пропусков

Яндл – 3-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 900 матчей подряд без пропусков
Хоккей / НХЛ 0
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Матч против «Далласа» (4:3 ОТ) стал для защитника «Флориды» Кейта Яндла 900-м подряд, проведённым в регулярных чемпионатах НХЛ без пропусков.

35-летний американец – 3-й игрок в истории Национальной хоккейной лиги с таким достижением.
Длиннее серии только у рекордсмена Дуга Джарвиса (964, 1975–1987 годы), а также Гарри Ангера (914, 1968–1979). Примечателен тот факт, что свои серии продолжают также Патрик Марло («Сан-Хосе», 887 матчей подряд, 4-я в истории серия) и Фил Кессел (879, 6-я).

Яндл дебютировал в НХЛ в сезоне 2006/07 в составе «Финикс Койотс». С сезона 2016/17 выступает за «Флориду Пантерз».

Свой следующий матч «Флорида» проведёт на выезде. Соперником «пантер» вновь станут «звёзды» из Далласа. Встреча пройдёт на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе 31 марта.

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