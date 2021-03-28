Люзенков — об Амирове: играют команды, а не личности

Главный тренер молодёжного клуба «Динамо» (Москва) Ярослав Люзенков поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф МХЛ с МХК «Толпар». К третьему раунда розыгрыша Кубка Харламова бело-голубые подошли без единого поражения, одержав шесть побед в шести матчах.

«Только кажется, что всё просто, раз мы в каждом матче победили. С «Атлантом» действительно было проще, потому что забрасывали, вели игру. С «Красной Армией» все игры шайба в шайбу, от ножа. Первый матч — овертайм, во втором 1:0 до третьего периода, в заключительном тоже вели лишь в одну шайбу.

В матчах плей-офф любая ошибка карается, она может перевернуть игру вверх дном. Поэтому всё строже, более надёжно играют. На матчи плей-офф мы сместили акцент на оборону, стали уделять ей больше внимания. В регулярном чемпионате больше акцентировались на атаку.

Что скажу о следующему сопернике? Пока ничего. Посмотрим, но слышали, что это играющая команда. Думаю, «Динамо» и «Толпар» действуют в схожем стиле: наши хоккеисты тоже любят играть в хоккей, в пас. Предполагаю, будет интересная серия. Что думаю об их усилении Амировым и Башкировым? Ничего. Не нужно обращать на это внимание. У нас тоже есть хоккеисты с опытом в КХЛ. Может быть, не с таким, как у Амирова. Но не надо на это обращать внимание: играют команды, а не личности», — цитирует Люзенкова пресс-служба МХЛ.