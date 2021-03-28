Тейлор Холл не набирает очки с пятого марта. Его зарплата – 8 миллионов долларов в год

Нападающий «Баффало» Тейлор Холл не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3).
Канадец провел на льду 18 минут и 27 секунд и набрал показатель полезности «-1».
Холл забросил всего две шайбы в 33 играх текущего сезона. Зарплата форварда – 8 миллионов долларов в год.
В общей сложности в активе Холла 17 (2+15) баллов при показателе полезности «-22» в этом сезоне. В среднем он проводит на льду 18 минут и 49 секунд.
«Баффало Сэйбрз» проиграл 17 матчей подряд. Последний раз «зубры» побеждали 24 февраля. Соперником «Баффало» в победном матче был «Нью-Джерси Дэвилз». Матч проходил на арене «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США) и завершился победой «зубров» со счётом 4:1. Ближайший матч «Баффало Сэйбрз» проведут 30 марта 2021 года. Соперником «зубров станет «Филадельфия Флайерз». 27 марта «Флайерз» прервали свою серию из трёх поражений подряд, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс».
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