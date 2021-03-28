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Администратор «Металлурга» избежал уголовного наказания за дачу взяток главе военкомата

Администратор «Металлурга» избежал уголовного наказания за дачу взяток главе военкомата
Хоккей / КХЛ 0

Ленинским районным судом Магнитогорска принято решение прекратить уголовное дело в отношении старшего администратора хоккейного клуба «Металлург» Виктора Сухова, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

По версии следствия, Сухов передавал взятки от хоккеистов клуба бывшему военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову (ст. 291.1 ч. 2 УК РФ «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»). Производство по делу прекращено в связи с деятельным раскаянием.

После дачи взяток в армию не пошли 26-летний защитник «Авангарда» Алексей Береглазов, 23-летний защитник «Амура» Александр Игошев и 25-летний нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев. Бывший военком Магнитогорска Андрей Житников был приговорен к восьми годам условного срока.

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