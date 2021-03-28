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«Металлург» — «Авангард»: Олкинуора сменил Кошечкина в третьем периоде

«Металлург» — «Авангард»: Олкинуора сменил Кошечкина в третьем периоде
Хоккей / КХЛ 0
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В шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает омский «Авангард» (1:4, идёт третий период).

На третий период в воротах магнитогорского «Металлурга» вместо Василия Кошечкина вышел Юхо Олкинуора. Последний раз Олкинуора выходил на лёд в третьем матче серии с «Авангардом». Тогла финский голкипер совершил 35 сейвов, а встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:0.

За первые два периода было нанесено 47 бросков в створ ворот «Металлурга». Кошечкин отразил 43 из них, пропустив четыре гола. Шайбы забросили Сергей Толчинский, Егор Чинахов, Денис Зернов и Рид Буше.

В случае победы над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче серии «Авангард» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с казанским «Ак Барсом».

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