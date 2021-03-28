«Металлург» — «Авангард»: Олкинуора сменил Кошечкина в третьем периоде

В шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает омский «Авангард» (1:4, идёт третий период).



На третий период в воротах магнитогорского «Металлурга» вместо Василия Кошечкина вышел Юхо Олкинуора. Последний раз Олкинуора выходил на лёд в третьем матче серии с «Авангардом». Тогла финский голкипер совершил 35 сейвов, а встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:0.



За первые два периода было нанесено 47 бросков в створ ворот «Металлурга». Кошечкин отразил 43 из них, пропустив четыре гола. Шайбы забросили Сергей Толчинский, Егор Чинахов, Денис Зернов и Рид Буше.

В случае победы над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче серии «Авангард» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с казанским «Ак Барсом».