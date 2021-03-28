Хартли: поражение со счётом 1:7 стало хорошим пинком под зад для «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом».



«Какой из матчей серии с «Металлургом» мне понравился больше? Это плей-офф, здесь не бывает плохих или некрасивых побед, потому что победа — это главное. Я бы отметил все четыре победы, но готов отметить два выигрыша на выезде. Было много «экспертов», которые говорили, что после счёта 1:7 с нами уже всё понятно. Поражений тоже нет плохих или хороших. Мы реабилитировались, а все четыре победы мне очень понравились.



Поражение со счётом 1:7 сослужило хорошую службу? Да, это был хороший пинок под зад для нас. В том матче мы не играли в свою игру, не играли как «Авангард». Закатали рукава и начали работать после того. «Металлург» — очень хорошая команда, в регулярке нас разделяли только три очка. Мы понимали, что это не будет лёгкая прогулка», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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