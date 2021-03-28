Воробьёв: нас подкосили два гола за 15 секунд, один гол забили себе сами

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги проигранной серии плей-офф с омским «Авангардом».
«Два гола за 15 секунд нас подкосили. Один гол, когда мы играли в большинстве, второй мы забили себе сами. По серии многое решили нюансы. Во-первых, вбрасывания. Во-вторых, соперник много сблокировал бросков. Там, где мы находили путь к воротам, матчи складывались положительно. Там, где нет — проигрывали.
«Металлург» — не такая команда, которая может отсиживаться в обороне. Нужно понимать, что мы можем, а что — нет.
Можно ли с таким составом бороться за Кубок? Верю в своих ребят, но пока всё ещё слишком свежо. Нужно всё качественно проанализировать. Как оценить этот сезон? Прошли в плей-офф дальше, чем последние два года, но хотелось большего», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 28 марта 2021
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