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Воробьёв: нас подкосили два гола за 15 секунд, один гол забили себе сами

Воробьёв: нас подкосили два гола за 15 секунд, один гол забили себе сами
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги проигранной серии плей-офф с омским «Авангардом».

«Два гола за 15 секунд нас подкосили. Один гол, когда мы играли в большинстве, второй мы забили себе сами. По серии многое решили нюансы. Во-первых, вбрасывания. Во-вторых, соперник много сблокировал бросков. Там, где мы находили путь к воротам, матчи складывались положительно. Там, где нет — проигрывали.

«Металлург» — не такая команда, которая может отсиживаться в обороне. Нужно понимать, что мы можем, а что — нет.

Можно ли с таким составом бороться за Кубок? Верю в своих ребят, но пока всё ещё слишком свежо. Нужно всё качественно проанализировать. Как оценить этот сезон? Прошли в плей-офф дальше, чем последние два года, но хотелось большего», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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