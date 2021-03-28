Хартли — о серии с «Ак Барсом»: если бы я не верил в свою команду, то покинул бы пост

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги победной серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга» и оценил шансы в противостоянии с казанским «Ак Барсом».



«Три периода последнего матча с «Металлургом» — это были три разные игры. Мне понравилось то, как мы играли первые 10 минут. Могли забивать и три, и четыре гола. Это немножко даже встревожило, но мы продолжили играть правильно. Когда добились большого преимущества, то добиться победы было уже не так трудно. Горжусь своими ребятами.



Насколько серьёзна травма Стася? Его завтра оценят врачи, он чувствует себя нормально.

Как оценить грубый приём против Покки? Для обсуждения этого силового приёма у меня нет времени.



«Ак Барс» идёт без поражений, как оценить шансы? Я верю в свою команду, верю в то, что мы можем победить. И нам, и сопернику нужны четыре победы Если бы я не верил в свою команду, то я бы не тренировал. Если это когда-то произойдёт, то я в тот же день буду готов покинуть свой пост», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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