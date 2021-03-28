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Александр Георгиев остался вне заявки «Рейнджерс» на матч с «Вашингтоном»

Александр Георгиев остался вне заявки «Рейнджерс» на матч с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев остался вне заявки команды на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщил журналист Том Гулитти в своём «твиттере», место в воротах «Рейнджерс» займёт американский вратарь Кейт Кинкейд, а место резервного вратаря — россиянин Игорь Шестёркин. Таким образом, Георгиев не попал в заявку на матч.

В общей сложности в нынешней регулярке Георгиев принял участие в 14 матчах, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,92 и проценте отражённых бросков 89,7.

Георгиев в нынешнем сезоне оформил два шат-аута — он сставил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (9:0) 18 марта. Ранее 25-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности 17 января во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).

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