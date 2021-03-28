Е. Яковлев: нужно двигаться дальше с этим костяком «Магнитки», дальше будет результат

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги серии против «Авангарда».



«Хорошая, боевая серия, нам всё было по силам. Исход решили нюансы, мелочи, «Авангард» оказался сильнее. Мой выход из лазарета форсировали? Безусловно, природу не обманешь. Доктора старались делать всё возможное, чтобы травма зажила как можно скорее. Как есть, так есть, но нужно было выходить. Я долго не играл, это дало о себе знать, ушла игровая практика. Играть с травмами не впервой, это плей-офф.



Не хватило тактических вещей, чтобы перевернуть серию? Много было разных мелочей. Где-то играли нетерпеливо, бежали в атаку, хотели отыграться. Из-за этого были ошибки. В каких-то матчах это получалось, в каких-то — нет. В плей-офф это сказалось.



Нужно ли сохранять этот состав, чтобы дальше идти за Кубком? У нас классная команда, талантливая. Этой команде многое было по силам, но многое решили нюансы. По сравнению с прошлым годом команда очень сильно изменилась, мы сделали шаг вперёд. Но за один год ничего кардинально не меняется. Нужно двигаться дальше с этим костяком, дальше будет результат», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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