Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» обменяли Лемье, чтобы освободить место в составе для Кравцова

«Рейнджерс» обменяли Лемье, чтобы освободить место в составе для Кравцова
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Брендана Лемье в «Лос-Анджелес», чтобы освободить место в составе для российского форварда Виталия Кравцова. Об этом сообщил журналист Винс Меркольяно со ссылкой на слова главного тренера команды из Нью-Йорка Дэвида Куинна.

Как сообщил Куинн, в команде перебор нападающих в составе.

«Пока он должен продолжать тренироваться. Когда мы почувствуем, что он может помочь нам, то вызовем его в основу», — сказал Куинн.

В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021