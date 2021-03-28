«Рейнджерс» обменяли Лемье, чтобы освободить место в составе для Кравцова

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Брендана Лемье в «Лос-Анджелес», чтобы освободить место в составе для российского форварда Виталия Кравцова. Об этом сообщил журналист Винс Меркольяно со ссылкой на слова главного тренера команды из Нью-Йорка Дэвида Куинна.



Как сообщил Куинн, в команде перебор нападающих в составе.



«Пока он должен продолжать тренироваться. Когда мы почувствуем, что он может помочь нам, то вызовем его в основу», — сказал Куинн.



В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.