Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт встречи — 3:0.
Счёт был открыт на 31-й минуте матча — отличился Том Уилсон. Менее чем через две минуты игрового времени шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L. P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Александра Овечкина этот гол стал 724-м в карьере в Национальной хоккейной лиге и 18-м в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина 30 (18+12) очков в регулярном первенстве сезона-2020/2021.
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