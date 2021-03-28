Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Счёт был открыт на 31-й минуте матча — отличился Том Уилсон. Менее чем через две минуты игрового времени шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота. Менее чем через три минуты Том Уилсон забросил третью шайбу «Вашингтона», оформив дубль.
Третий период оказался насыщенным на голы. На 46-й минуте встречи отличился российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Гарнет Хэтуэй вбросил шайбу в зону «Рейнджерс», Карл Хагелин выиграл борьбу за воротами и отдал передачу точно на Евгения Кузнецова, который точным щелчком поразил ворота Кейта Кинкейда.
Ещё через полторы минуты Колин Блэквелл сократил отставание в счёте, а ещё через три минуты он оформил дубль. На 52-й минуте Ти Джей Оши забросил пятую шайбу «Вашингтона» в матче. На 53-й минуте Алекси Лафренье сократил отставание «Рейнджерс», а за четыре минуты до конца встречи Крис Крайдер подарил надежду Нью-Йорку, сделав счёт 5:4. Однако на большее «Рейнджерс» не хватило.
Помимо отличившихся Кузнецова и Овечкина, две голевые передачи на свой счёт записал российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, завершив матч с показателем полезности «+1».
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 39 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил матч с показателем полезности «-2». Павел Бучневич провёл на льду 22 минуты 9 секунд.
- 28 марта 2021
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