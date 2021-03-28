Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 19:25 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Врана) – 30:43' (5x5)   2:0 Овечкин (Оши, Орлов) – 32:29' (5x5)   3:0 Уилсон (Бекстрём, Оши) – 35:07' (5x5)   4:0 Кузнецов (Хагелин, Хэтэуэй) – 45:10' (5x5)   4:1 Блэквелл (Фокс) – 46:42' (5x5)   4:2 Блэквелл (Руни, Ди Джузеппе) – 49:41' (5x5)   5:2 Оши (Шульц, Орлов) – 51:46' (5x5)   5:3 Лафренье (Готье, Руни) – 52:18' (5x5)   5:4 Крайдер (Строум, Фокс) – 56:08' (5x4)

Счёт был открыт на 31-й минуте матча — отличился Том Уилсон. Менее чем через две минуты игрового времени шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота. Менее чем через три минуты Том Уилсон забросил третью шайбу «Вашингтона», оформив дубль.

Третий период оказался насыщенным на голы. На 46-й минуте встречи отличился российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Гарнет Хэтуэй вбросил шайбу в зону «Рейнджерс», Карл Хагелин выиграл борьбу за воротами и отдал передачу точно на Евгения Кузнецова, который точным щелчком поразил ворота Кейта Кинкейда.

Ещё через полторы минуты Колин Блэквелл сократил отставание в счёте, а ещё через три минуты он оформил дубль. На 52-й минуте Ти Джей Оши забросил пятую шайбу «Вашингтона» в матче. На 53-й минуте Алекси Лафренье сократил отставание «Рейнджерс», а за четыре минуты до конца встречи Крис Крайдер подарил надежду Нью-Йорку, сделав счёт 5:4. Однако на большее «Рейнджерс» не хватило.

Помимо отличившихся Кузнецова и Овечкина, две голевые передачи на свой счёт записал российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, завершив матч с показателем полезности «+1».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 39 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил матч с показателем полезности «-2». Павел Бучневич провёл на льду 22 минуты 9 секунд.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021