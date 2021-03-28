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Евгений Свечников забил третий гол в сезоне НХЛ, установив личный рекорд

Евгений Свечников забил третий гол в сезоне НХЛ, установив личный рекорд
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Детройте на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт встречи — 1:0.

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников.

Права на видео принадлежат NBC Universal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании NBC.

Для Евгения Свечникова этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. В восьми встречах Свечников набрал 5 (2+3) очков. Для россиянина третья шайба в сезоне стала личным рекордом в НХЛ. Ранее Свечников не забивал в НХЛ более двух шайб за сезон.

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