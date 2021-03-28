Донской: если «Вегас» разогнался, его уже сложно остановить

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Йоонас Донской прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Вегаса».



«Очевидно, это была не лучшая наша игра.



Мы провели слишком много времени в обороне, недостаточно активно смотрелись в силовой борьбе и вообще оказались не готовы к их настрою после того, как они проиграли в четверг.



Если они разогнались, то их уже сложно остановить. Это надо учесть на будущее», — приводит слова Донского официальный сайт НХЛ.



Донской стал автором первой шайбы в этом матче. В составе «Вегаса» отличились Алек Мартинес, Уильям Каррье и Макс Пачиоретти, принёсший победу команде в овертайме.