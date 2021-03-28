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Донской: если «Вегас» разогнался, его уже сложно остановить

Донской: если «Вегас» разогнался, его уже сложно остановить
Хоккей / НХЛ 0

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Йоонас Донской прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Вегаса».

«Очевидно, это была не лучшая наша игра.

Мы провели слишком много времени в обороне, недостаточно активно смотрелись в силовой борьбе и вообще оказались не готовы к их настрою после того, как они проиграли в четверг.

Если они разогнались, то их уже сложно остановить. Это надо учесть на будущее», — приводит слова Донского официальный сайт НХЛ.

Донской стал автором первой шайбы в этом матче. В составе «Вегаса» отличились Алек Мартинес, Уильям Каррье и Макс Пачиоретти, принёсший победу команде в овертайме.

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