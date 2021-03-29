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Тарасенко прервал 7-матчевую безголевую серию, отличившись в игре с «Анахаймом»

Тарасенко прервал 7-матчевую безголевую серию, отличившись в игре с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимает «Анахайм Дакс». Завершился 2-й период, в счёте ведут хозяева – 2:1.

На 15-й минуте встречи 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко упрочил преимущество своей команды, отметившись шикарным броском в одно касание из зоны круга вбрасываний при розыгрыше лишнего. Результативные передачи на свой счёт записали Тори Крюг и Дэвид Перрон.

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Таким образом, Тарасенко прервал свою 7-матчевую безголевую серию. Теперь на его счету 6 (2+4) очков в 11 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, при показателе полезности «-8».

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