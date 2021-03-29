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Тарасенко прокомментировал домашнее поражение в матче с «Анахаймом»

Тарасенко прокомментировал домашнее поражение в матче с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (2:3).

«Нам была нужна победа, но мы просто упустили её. Последние три матча мы играем довольно хорошо, поддерживаем друг друга, и у нас есть голы — но нам надо понять, почему мы не можем удержать этот уровень в течение 60 минут. Нет никаких оправданий, мы должны исправиться», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2. Владимир Тарасенко, отметившийся голом и результативной передачей, провёл на льду 17 минут 44 секунды и завершил встречу с показателем полезности "+2".

Гол и результативная передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Анахайму»
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