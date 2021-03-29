Защитник «Флориды» Экблад получил тяжёлую травму, врезавшись в борт

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Аарон Экблад получил тяжёлое повреждение в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».



В середине второго периода 25-летний канадец неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лёд на носилках.

Как отметил главный тренер Джоэль Кенневилль, Экблад выбыл на длительное время, сообщает североамериканский журналист Джеймсон Олив на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.

Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1.