Э. Стаал — об обмене: Монреаль — это лучшее, что может случиться в судьбе хоккеиста

Нападающий Эрик Стаал прокомментировал свой обмен в «Монреаль Канадиенс» из «Баффало Сэйбрз».
«Тут, бесспорно, лучшая атмосфера в лиге. Я стал членом этой команды, этого города. Феноменальное ощущение — быть игроком «Монреаль Канадиенс». Я в восторге.
Тут потрясающие возможности, и я постараюсь ими воспользоваться. Считаю, что у меня ещё есть силы, что я могу принести пользу. В любом звене буду делать всё возможное, чтобы больше времени проводить на площадке, а не на скамейке запасных.
Монреаль — феноменальное место для того, чтобы играть в хоккей. Это лучшее, что может случиться в судьбе хоккеиста, и я очень рад, что у меня появился такой шанс. Это невероятное место.
Линия нападения сбалансирована, команда может атаковать волна за волной. С учётом такого количества матчей и структуры нынешнего сезона командам потребуются все игроки, имеющиеся в составе. Думаю, здесь достаточно хороших ребят, которые уже давно играют в лиге и понимают хоккей», — приводит слова Стаала официальный сайт НХЛ на русском языке.
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