Юбердо — о травме Экблада: я не видел этот момент. И я не хочу его видеть

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо прокомментировал тяжёлую травму одноклубника Аарона Экблада во встрече с «Даллас Старз».
«Он отличный парень, отличный товарищ по команде. То, что с ним произошло, — это отстой. Это часть игры, неудачный прорыв. Я действительно не видел этот момент. И я действительно не хочу его видеть. Это был сложный матч. Без Аарона будет тяжело, но мы его поддержим.
Мы видели его немного. Очевидно, не время начинать говорить. Мы просто обняли его и сказали, чтобы он держался там и что мы будем рядом с ним", — приводит слова Юбердо североамериканский журналист Джеймсон Олив на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в середине второго периода 25-летний канадец неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лёд на носилках.
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