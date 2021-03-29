Лавиолетт: «Вашингтон» не идеально провёл третий период. Но мы нашли способ победить

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4).

«Мы неплохо начали чемпионат и, несмотря на определённые проблемы, старались прибавлять в каждом матче. Налаживали игру в защите, а когда даже уступали в счёте, то старались совершить камбек. Мы хотели занимать правильную позицию, чтобы выигрывать хоккейные поединки.



Это хорошо, что мы на правильном пути. Но календарь очень сложный, бывает по три матча за четыре дня. Мы не ищем никаких оправданий. Что есть, то есть. Главное, что ребята стараются и находят возможности побеждать. И матч с „Рейнджерс“ — этому хороший пример. Мы не идеально провели третий период. Но нашли способ победить. Мы взяли два очка, движемся вперёд и готовы к пятиматчевому выезду», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.