Плющев: если лидеры «Авангарда» не прыгнут выше головы, то финалист от Востока очевиден

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выход «Авангарда» в финал Востока по итогам серии 2-го раунда с «Металлургом» (4-2).
«Многие ветераны нашего хоккея подвергали критике Хартли? Давайте говорить по делу: с тем составом и с теми ресурсами, которыми сегодня располагает клуб из Балашихи, он обязан играть в финале конференции. Не переоценивал бы его победу и над «Магниткой», и тем более над «Автомобилистом», у этих команд просматривались проблемы в обороне, некоторые матчи они проводили не на пике эмоций.
Тем не менее, функционально «Авангард» не просаживается? В этом сезоне все команды готовы примерно одинаковы, поскольку ни у кого из-за пандемии не было полноценной подготовки. Поэтому проверить, правильно ли кто-то провёл предсезонку, нет возможности.
Другое дело, что «Авангард» заряжен эмоционально, это видно в том числе по тому, как команда отреагировала на 1:7 в Магнитогорске. Когда внутри команды есть группа таких лидеров, как Ковальчук, работа тренера упрощается, хотя есть и свои сложности.
Балашиха в ряде матчей больше хотела, чем Магнитогорск, вот где ключевой фактор. Огорчён за болельщиков «Металлурга», у которых очень тонкий вкус к нашей игре и которые не привыкли прощаться с хоккеем ранней весной.
Когда можно будет судить о работе штаба Хартли в этом сезоне? Всё покажет серия с «Ак Барсом». В ней «Авангарду» нужна игровая стабильность. На надрыве, как в серии с «Магниткой», дальше уже не пройти.
Прогноз на финал Востока? Казань великолепно смотрелась в «зелёном дерби», склонен полагать, что это не Уфа сыграла слабо, а «Ак Барс» — сильно. У клуба из Татарстана есть чёткая система, детальный игровой план для каждого звена. Если лидеры «Авангарда» не прыгнут намного выше головы, то финалист от Востока мне очевиден», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
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