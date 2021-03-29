В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, прошедшем 27 марта, «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
На 27-й минуте Денис Баранцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Теэму Пулккинен и Егор Коршков. На 43-й минуте Константин Окулов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ассистенами выступили Александр Попов и Максим Шалунов. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв.
В результате «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Заключительная, седьмая, встреча пройдёт в Москве сегодня, 29 марта.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет седьмой матч серии ЦСКА — «Локомотив»?»
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