Форвард «Вашингтона» Том Уилсон признан третьей звездой дня

НХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов игрового дня.
Третьей звездой дня признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, забивший дважды в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Он забил первый и третий голы столичной команды в матче.
Второй звездой дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 3 (2+1) очка в гостевой встрече с «Даллас Старз». Результативные действия форварда помогли «пантерам» одержать победу со счётом 4:1.
Первой звездой дня признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд. Канадский голкипер «дьяволов» оформил шат-аут, отразив все 40 бросков в гостевой встрече с «Бостон Брюинз». «Сухарь» Блэквуда помог «Нью-Джерси» переиграть «мишек» со счётом 1:0. Шат-аут стал для канадца первым в нынешнем регулярном чемпионате.
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