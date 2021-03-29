Форвард «Вашингтона» Том Уилсон признан третьей звездой дня

НХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов игрового дня.



Третьей звездой дня признан нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, забивший дважды в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Он забил первый и третий голы столичной команды в матче.

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 3 (2+1) очка в гостевой встрече с «Даллас Старз». Результативные действия форварда помогли «пантерам» одержать победу со счётом 4:1.

Первой звездой дня признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд. Канадский голкипер «дьяволов» оформил шат-аут, отразив все 40 бросков в гостевой встрече с «Бостон Брюинз». «Сухарь» Блэквуда помог «Нью-Джерси» переиграть «мишек» со счётом 1:0. Шат-аут стал для канадца первым в нынешнем регулярном чемпионате.