Заварухин: в определённый момент легионеров нужно было посадить в запас — это моё упущение

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал о некоторых проблемах команды в течение сезона.
«Очень тяжёлый сезон. Я и сам болел, и команда болела. Ребята выходили играть даже без тренировок, поступали по-мужски. Спасибо им большое за это. Для меня это большой опыт, пусть в итоге и отрицательный. Скажу честно, я не хочу, чтобы такие сезоны повторялись в будущем. Первый сезон в Новосибирске получился успешным, но коронавирус прибил мою работу, работу всего тренерского штаба, старания игроков. Во втором сезоне команда была достойна большего. Был коллектив, мы хорошо смотрелись на предсезонных турнирах…
В какой момент что-то надломилось? Здесь несколько составляющих. Это и неудачный старт, и чехарда с вратарями. Не скрою, были и проблемы с легионерами.
Иногда казалось, что Микаэля Руохомаа и Юрки Йокипакку не мешало бы посадить в запас? Трения у нас и так были. Я с них спрашивал, говорил, что они лидеры и должны это доказывать своей игрой. Но здесь, наверное, было моё упущение: в определённый момент действительно нужно было их посадить в запас. Рассчитывал на их профессионализм, держа в голове предыдущий сезон, когда наши легионеры показали свой уровень.
Дело в «сытости»? В КХЛ есть легионеры, которые и по прошествии пяти лет показывают класс. Взять того же Хартикайнена. Я думаю, главная проблема в случае с нашими иностранцами — это всё-таки отсутствие семей. Закрытые границы не позволяли им быть вместе. Судя по разговорам, финны из-за этого сильно переживали. Но если вы профессионалы — должны держать планку. Легионеры получают большие деньги по сравнению с русскими ребятами, от них ждут соответствующей игры», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
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