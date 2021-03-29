Новиков: «А он, мятежный, просит бури», — писал Лермонтов. Это как раз про Овечкина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выиграть «Морис Ришар Трофи».



«Сможет ли капитан «Вашингтона» вновь стать лучшим снайпером чемпионата? Забрасывать шайбы — это тяжелая работа. А быть на протяжении столь длительного времени лидером своего клуба и лицом НХЛ — я не понимаю, как это вообще возможно.



Я иногда не могу понять, как ему хватает здоровья и мотивации. Это уникальный хоккеист. Таких игроков, которые являются бомбардирами, а ещё и силовыми хоккеистами, не было никогда. Есть Капризов и Кузнецов, которые являются мастерами высокого уровня, но у них силовая и техническая часть делятся в пропорции 30 на 70. А у Овечкина и 100% техники, и 100% силовых действий. Это немыслимо. Можно вспомнить то, как он на Олимпиаде Ягра приложил.



Иногда нет смысла в силовом приёме, но Овечкин всё равно его ищет. «А он, мятежный, просит бури», — писал Лермонтов. Это как раз про Ови. Он как вулкан.



То, что Александр является одной из крупнейших звезд мирового хоккея, неоспоримый факт. Как и то, что остальным претендентам на «Морис Ришар» теперь нужно серьёзно напрячься», — приводит Новикова Sport24.

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