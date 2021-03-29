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Новиков: «А он, мятежный, просит бури», — писал Лермонтов. Это как раз про Овечкина

Новиков: «А он, мятежный, просит бури», — писал Лермонтов. Это как раз про Овечкина
Хоккей / НХЛ 0
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выиграть «Морис Ришар Трофи».

«Сможет ли капитан «Вашингтона» вновь стать лучшим снайпером чемпионата? Забрасывать шайбы — это тяжелая работа. А быть на протяжении столь длительного времени лидером своего клуба и лицом НХЛ — я не понимаю, как это вообще возможно.

Я иногда не могу понять, как ему хватает здоровья и мотивации. Это уникальный хоккеист. Таких игроков, которые являются бомбардирами, а ещё и силовыми хоккеистами, не было никогда. Есть Капризов и Кузнецов, которые являются мастерами высокого уровня, но у них силовая и техническая часть делятся в пропорции 30 на 70. А у Овечкина и 100% техники, и 100% силовых действий. Это немыслимо. Можно вспомнить то, как он на Олимпиаде Ягра приложил.

Иногда нет смысла в силовом приёме, но Овечкин всё равно его ищет. «А он, мятежный, просит бури», — писал Лермонтов. Это как раз про Ови. Он как вулкан.

То, что Александр является одной из крупнейших звезд мирового хоккея, неоспоримый факт. Как и то, что остальным претендентам на «Морис Ришар» теперь нужно серьёзно напрячься», — приводит Новикова Sport24.

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