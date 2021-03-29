Новиков: Василевский — это Лев Яшин от хоккея. Я не вижу у него конкурентов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил выступление голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



«До рекорда всех времён в НХЛ по количеству побед подряд Василевскому не хватило лишь трёх матчей? Первое, что хочется сказать, что русская вратарская школа переигрывает североамериканскую, для меня это однозначно. Как ни странно, это преимущество рождается благодаря большим площадкам, на которых наши вратари готовятся с самого детства. Потому что на больших площадках идёт немного другой хоккей, который расширяет фокус.



На канадских площадках хоккей проще с самого детства — зашёл, бросил. А нашим вратарям надо держать в голове два-три варианта развития событий. И если ты поднимаешь уровень своего игрового интеллекта, то ты развиваешься. Поэтому я убеждён, что у наших вратарей очень хорошие перспективы. Понимание игры наших вратарей, их техническое оснащение намного выше, чем у североамериканцев.



Василевский — это Лев Яшин от хоккея. Во-первых, у него есть шикарные физические данные. Сегодня они у голкиперов выходят на первый план, особенно в НХЛ, где много бросков. Во-вторых, техника: практически без изъянов и недостатков. Ну и плюс ко всему его желание играть и прогрессировать. Я не вижу у него конкурентов», — приводит слова Новикова Sport24.

Василевский мог войти в историю НХЛ. Вместо этого русский вратарь пустил 8 шайб за 2 игры Неприятный конец недели для «Тампы» и её лидера.