Коньков — о ЦСКА — «Локо»: точность передач и неравные составы сыграют определяющую роль

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от решающего матча 2-го раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (3-3 в серии), который состоится сегодня, 29 марта.
«И результаты, и содержание игры показывают, что обе команды играют абсолютно на равных. Только детали, мелочи и нюансы, как и должно быть в плей-офф, определяют победителя конкретного матча.
Я не готов спрогнозировать победителя седьмой встречи. Может быть, скажется преимущество своей площадки, а может, совсем наоборот, «Локомотиву» будет легче играть в гостях, не будет давления трибун.
Что ЦСКА, что железнодорожники — две системные команды, очень надёжно играют в обороне и стараются использовать моменты в большинстве. В плей-офф значимость игры «пять на четыре» и «четыре на пять» возрастает в разы. И возрастает цена ошибок.
Точность передач, меньшинство и большинство будут играть определяющую роль в седьмом матче. Естественно, к тем моментам, что будут возникать, отношение должно быть максимально бережное. Кто сможет использовать свои шансы, тот и добьётся успеха», — приводят слова Конькова «Известия».
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