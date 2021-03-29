Коньков — о ЦСКА — «Локо»: точность передач и неравные составы сыграют определяющую роль

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от решающего матча 2-го раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (3-3 в серии), который состоится сегодня, 29 марта.



«И результаты, и содержание игры показывают, что обе команды играют абсолютно на равных. Только детали, мелочи и нюансы, как и должно быть в плей-офф, определяют победителя конкретного матча.



Я не готов спрогнозировать победителя седьмой встречи. Может быть, скажется преимущество своей площадки, а может, совсем наоборот, «Локомотиву» будет легче играть в гостях, не будет давления трибун.



Что ЦСКА, что железнодорожники — две системные команды, очень надёжно играют в обороне и стараются использовать моменты в большинстве. В плей-офф значимость игры «пять на четыре» и «четыре на пять» возрастает в разы. И возрастает цена ошибок.



Точность передач, меньшинство и большинство будут играть определяющую роль в седьмом матче. Естественно, к тем моментам, что будут возникать, отношение должно быть максимально бережное. Кто сможет использовать свои шансы, тот и добьётся успеха», — приводят слова Конькова «Известия».

Кто выиграет седьмой матч серии ЦСКА — «Локомотив»?