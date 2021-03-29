Гераськин и Лишка продлили контракты с «Северсталью»
Игорь Гераськин и Адам Лишка продлили контракт с ХК «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение Гераськина рассчитано на два сезона.
В регулярном чемпионате нападающий провёл 57 игр, набрав 32 (11+21) очка при показатели полезности «-8». В плей-офф отыграл пять матчей, очков не набрал. Показатель полезности «0».
Адам Лишка продлил контракт с ХК «Северсталь» на один сезон.
В текущем регулярном чемпионате провёл 48 игр, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф отыграл пять игр и отдал три голевые передачи.
Напомним, хоккейный клуб «Северсталь» занял шестое место в Западной Конференции. Соперником клуба в плей-офф стало московское «Динамо». Серия завершилась со счётом 4-2 в пользу «Динамо».
Рекомендуем вам
- 29 марта 2021
-
16:40
-
16:26
-
15:54
-
15:26
-
14:58
-
14:53
-
14:25
-
13:44
-
13:36
-
12:57
-
12:34
-
11:57
-
11:30
-
11:16
-
10:47
-
10:45
-
10:16
-
09:58
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
05:46
-
03:55
-
03:45
-
03:17
-
02:43
-
01:48
- 28 марта 2021
-
23:41
-
23:36
-
22:55
-
22:34
-
22:25
-
21:58
-
21:37
-
20:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам