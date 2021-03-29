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Гераськин и Лишка продлили контракты с «Северсталью»

Гераськин и Лишка продлили контракты с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Игорь Гераськин и Адам Лишка продлили контракт с ХК «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение Гераськина рассчитано на два сезона.

В регулярном чемпионате нападающий провёл 57 игр, набрав 32 (11+21) очка при показатели полезности «-8». В плей-офф отыграл пять матчей, очков не набрал. Показатель полезности «0».

Адам Лишка продлил контракт с ХК «Северсталь» на один сезон.

В текущем регулярном чемпионате провёл 48 игр, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф отыграл пять игр и отдал три голевые передачи.

Напомним, хоккейный клуб «Северсталь» занял шестое место в Западной Конференции. Соперником клуба в плей-офф стало московское «Динамо». Серия завершилась со счётом 4-2 в пользу «Динамо».

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