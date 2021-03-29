Форвард Алекс Стивс подписал трёхлетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт клуба.



Соглашение с 21-летним незадрафтованным игроком вступает в силу с сезона-2021/22.



Нападающий выступает за университет «Нотр-Дам» в NCAA. На данный момент на его счету 32 (15+17) очка в 29 матчах сезона.



Он является лучшим бомбардиром команды и занимает 10-е место в лиге по количеству набранных очков в нынешнем сезоне.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» занимает первое место в Северном дивизионе, опережая ближайшего преследователя — «Виннипег Джетс» на два очка. В общей турнирной таблице Национальной Хоккейной Лиги «Торонто» занимает восьмое место, отставая от лидера турнирной таблицы — «Тампы-Бэй Лайтнинг» на четыре очка.