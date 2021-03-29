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Нападающий минского «Динамо» Горбунов готов выступать за сборную Беларуси

Нападающий минского «Динамо» Горбунов готов выступать за сборную Беларуси
Хоккей / КХЛ 0
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Российский форвард минского «Динамо» Роман Горбунов заявил, что готов выступать за сборную Беларуси.

«Разговоры о белорусском паспорте были, но не такие, что официально сел за стол и обсуждаешь условия. Скажем так, были намёки на это. Если мне предложат играть за сборную Беларуси, соглашусь.

Что родственники говорят о смене спортивного гражданства? Это же не смена. Просто будет ещё одно, второе, которое даст право выступать за национальную команду. Мне всегда говорят: принимай решение самостоятельно. Да, могут подсказать, но у меня своя голова есть на плечах. Последнее слово в любом случае за мной. Сейчас меня никто не отговаривает, всё нормально. В любом решении семья меня поддержит.

Как в «Динамо» отреагировали на то, что Принс, Паре и Тэйлор стали белорусами? Этот вопрос практически не обсуждался. Ну, а почему нет? Если их видят лидерами и игроками сборной Беларуси, почему не дать такую возможность? Мне кажется, никто в команде не имеет права обсуждать или даже осуждать это решение. Это выбор тренерского штаба сборной и страны. Значит, ребятам доверяют. Теперь их дело — оправдать доверие», — цитирует Горбунова Sportarena.

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