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Сергей Шмелёв может перейти в «Салават Юлаев»

Сергей Шмелёв может перейти в «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», «Салават Юлаев» рассматривает приглашение форварда Сергея Шмелёва на место ушедшего Дмитрия Кугрышева.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги за ХК «Сочи», в которых набрал 43 (21+22) очка. Шмелёв установил личные рекорды по голам и набранным очкам в регулярке КХЛ.

Его контракт с «леопардами» истекает 30 апреля 2021 года, после чего хоккеист становится неограниченно свободным агентом, так как он 1993 года рождения и уже провёл свыше 250 матчей за карьеру в КХЛ.

Напомним, Сергей Шмелёв выступает в КХЛ с сезона 2012/2013. В Континентальной Хоккейной Лиге, помимо «Сочи», нападающий выступал за «Атлант» и «Спартак».

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