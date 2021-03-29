ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон и Паскуале сыграют в воротах в седьмом матче серии

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;

Чайка, Соркин — Светлаков — Телегин, Попов.

«Локомотив»:



Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Беляев;

Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;

Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Малышев, Коваленко — Иванов — Ильенко, Тютнев.

Напомним, счёт в серии 3-3.