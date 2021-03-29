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ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон и Паскуале сыграют в воротах в седьмом матче серии

ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон и Паскуале сыграют в воротах в седьмом матче серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;
Чайка, Соркин — Светлаков — Телегин, Попов.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Беляев;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Малышев, Коваленко — Иванов — Ильенко, Тютнев.

Напомним, счёт в серии 3-3.

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