Хантер Скиннер подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт новичка с защитником Хантером Скиннером. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в «Твиттере». Скиннер присоединится к фарм-клубу «Рейнджерс» в АХЛ, где проведёт оставшуюся часть сезона-2020/2021, а его контракт новичка начнёт действовать в начале сезона-2021/2022.

19-летний защитник в этом сезоне провёл 26 матчей за команду «Юта Гриззлис», забил семь голов и отдал 10 передач, набрал 17 очков и 19 штрафных минут. Он занимает третье место среди защитников ECHL по голам и 10-е место среди защитников ECHL по броскам по воротам (74) в сезоне-2020/21.

Скиннер играл за «лондонских рыцарей» Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) в сезоне-2019/20, набрав 32 очка (6+26) при показателе полезности «+22» в 62 матчах. Он занял 13-е место среди защитников ОХЛ по показателю полезности в прошлом сезоне, а также третье место по данному показателю среди защитников ОХЛ до 19 лет, выступавших в лиге в тот сезон. На международном уровне Скиннер помог сборной США выиграть золото на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2021 года среди юниоров.



Скиннер был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 112-м номером на драфте НХЛ 2019 года.