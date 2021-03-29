Андрей Костицын и Константин Барулин покидают «Динамо» Пардубице. Об этом в интервью сообщил главный тренер «Динамо» Рихард Крал.
«У некоторых игроков из нашего штата уже есть неофициально подписанные где-то ещё контракты, так что нам определённо придётся с этим разобраться. Есть несколько имён, но нам действительно нужно дождаться первого дня мая. Теперь мы знаем, что ни Андрей Костицын, ни Константин Барулин не продолжат выступления в Пардубице. Мы попрощались, оба улетели в конце прошлой недели, — приводит слова Крала официальный сайт «Динамо Пардубице».
Напомним, Константин Барулин и Андрей Костицын перешли в «Динамо» в январе 2021 года из нижнекамского «Нефтехимика». В нынешнем сезоне, выступая в КХЛ, 36-летний Барулин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, пропуская в среднем за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков. Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «-9» и 31 минуте штрафа.
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