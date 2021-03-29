Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: это была худшая игра «Локомотива» в плей-офф, я разочарован

Скабелка: это была худшая игра «Локомотива» в плей-офф, я разочарован
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своих подопечных в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина от московского ЦСКА.

«Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА.

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА
Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021