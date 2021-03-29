Скабелка: это была худшая игра «Локомотива» в плей-офф, я разочарован

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своих подопечных в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина от московского ЦСКА.



«Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА.

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.