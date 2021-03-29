Никитин: перед матчем попросил, чтобы игроки ЦСКА наслаждались седьмой игрой серии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
«Тяжёлая серия, выиграли, готовимся дальше. Отмечу, конечно, игру Ларса Юханссона, он всегда оставлял нас и в игре, и в серии. Помогли лидерские качества ребят, которые прошли все эти кубковые дела. Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная, но парни заслужили победу.
Почему Попов сыграл вместо Блажиевского в защите? Артём получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период. А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями, так что опыт у него есть. Ну и партнёры поддержали. На установке перед матчем мы только некоторые тактические вещи скорректировали, а больше была психологическая работа, просили, чтобы парни наслаждались седьмой игрой», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 марта 2021
-
22:28
-
22:27
-
22:19
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
20:41
-
20:14
-
19:27
-
18:58
-
18:35
-
18:14
-
17:48
-
17:37
-
17:13
-
16:40
-
16:26
-
15:54
-
15:26
-
14:58
-
14:53
-
14:25
-
13:44
-
13:36
-
12:57
-
12:34
-
11:57
-
11:30
-
11:16
-
10:47
-
10:45
-
10:16
-
09:58