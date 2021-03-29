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Никитин: перед матчем попросил, чтобы игроки ЦСКА наслаждались седьмой игрой серии

Никитин: перед матчем попросил, чтобы игроки ЦСКА наслаждались седьмой игрой серии
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Тяжёлая серия, выиграли, готовимся дальше. Отмечу, конечно, игру Ларса Юханссона, он всегда оставлял нас и в игре, и в серии. Помогли лидерские качества ребят, которые прошли все эти кубковые дела. Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная, но парни заслужили победу.

Почему Попов сыграл вместо Блажиевского в защите? Артём получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период. А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями, так что опыт у него есть. Ну и партнёры поддержали. На установке перед матчем мы только некоторые тактические вещи скорректировали, а больше была психологическая работа, просили, чтобы парни наслаждались седьмой игрой», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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