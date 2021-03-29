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Ткачёв: смысл сравнивать этот сезон с прошлым? Самый главный матч «Локомотив» проиграл

Ткачёв: смысл сравнивать этот сезон с прошлым? Самый главный матч «Локомотив» проиграл
Хоккей / КХЛ 0

Капитан ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение железнодорожников в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА.

«Достаточно упорная серия получилась, семь матчей. К сожалению, самый главный матч мы проиграли, здесь нечего добавить. Какой смысл сравнивать с предыдущим сезоном? У нас были новые задачи, ребята пластались, старались, но этого оказалось недостаточно, цель не выполнили», — передаёт слова Владимира Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА.

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Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.
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