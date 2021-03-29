Сошников: ЦСКА сделал небольшой задел, а затем играл по счёту. Солидно, не откатываясь

Нападающий ЦСКА Никита Сошников прокомментировал победу московской команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».



«Сегодня хорошо провели первый период, сделали небольшой задел. Обе команды немного нервничали. Дальше мы играли по счёту, но солидно, не откатываясь. «Локомотив» — очень хорошая команда, это была равная серия.



Конечно, я пропустил большую часть первой серии плей-офф, неприятная травма была. Но в плей-офф люди играют с травмами. Тренер оказал доверие, помог вкатиться по ходу серии», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Западной конференции, где сыграет с санкт-петербургским СКА.

ЦСКА не нанёс ни одного броска по воротам «Локомотива» в третьем периоде матча