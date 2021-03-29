Сошников: в плей-офф нет понятия «поиграть в хоккей». Здесь выходишь воевать
Нападающий ЦСКА Никита Сошников прокомментировал победу московской команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
«В «Локомотиве» тоже люди играют, из того же теста, тоже нервничают. Они нас первые пять минут давили, но нам удалось забить в большинстве. Никто не думал о том, что возможный вылет во втором раунде — это катастрофа. Все старались притягивать только позитив.
В плей-офф нет понятия «поиграть в хоккей». Здесь выходишь воевать, выиграть любой ценой, иначе Кубок не получить. На мою безголевую серию мне всё равно, главное, что команда выигрывает. Не держу этот момент в голове», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.
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