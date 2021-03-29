ЦСКА и СКА встретятся в финале «Запада» в пятый раз за шесть лет

ЦСКА и СКА встретятся в финале Западной конференции в пятый раз за шесть лет.

В прошлом году команды перед отменой плей-офф вышли в полуфиналы конференции. С учётом прошлого года, команды могли бы сыграть 6 раз за последние 7 лет. Однако, из-за прерванного из-за короновируса плей-офф, команды не смогли встретиться друг с другом. Поэтому данная встреча команд в финале Западной Конференции станет пятым противостоянием клубов за шесть лет.

Напомним, ЦСКА в плей-офф поочерёдно обыграл московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». Питерский СКА одолел минское и московское «Динамо». Первые два матча полуфинальной серии пройдут в Москве 2 и 4 апреля, после чего команды отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют 6 и 8 апреля.

