Чирлидерша села на шпагат в воздухе, Никитин гнал команду вперёд. Фото победы ЦСКА

Вчера, 29 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».



«Тяжёлая серия, выиграли, готовимся дальше. Отмечу, конечно, игру Ларса Юханссона, он всегда оставлял нас и в игре, и в серии. Помогли лидерские качества ребят, которые прошли все эти кубковые дела. Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная, но парни заслужили победу. Почему Попов сыграл вместо Блажиевского в защите? Артём получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период. А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями, так что опыт у него есть. Ну и партнёры поддержали. На установке перед матчем мы только некоторые тактические вещи скорректировали, а больше была психологическая работа, просили, чтобы парни наслаждались седьмой игрой».

Таким образом, ЦСКА выиграл серию — 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В финале Западной конференции соперником москвичей станет питерский СКА. Первый матч полуфинальной серии пройдёт в Москве 2 апреля.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.