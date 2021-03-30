Александр Овечкин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

На прошлой неделе россиянин принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Второй звездой стал ещё один нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи в трёх играх.

Замкнул тройку лучших российских игроков минувшей недели нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич. Ему удалось забить 2 гола и сделать 2 результативные передачи.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.