«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», у Варламова 20 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Энтони Анджелло и Джарен Макканн. Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов отразил 20 бросков.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.