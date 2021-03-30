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«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», у Варламова 20 сейвов

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», у Варламова 20 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Энтони Анджелло и Джарен Макканн. Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов отразил 20 бросков.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Анджелло (Марино, Мэтисон) – 04:24' (5x4)   2:0 Макканн (Марино, Мэтисон) – 18:28' (4x4)   2:1 Мартин (Барзал, Ледди) – 29:22' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Расселл, Хайра) – 06:15' (5x5)   1:1 Марнер (Хайман, Холл) – 07:59' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер, Холл) – 11:08' (5x5)   2:2 Туррис (Ларссон, Ньюджент-Хопкинс) – 41:20' (5x5)   2:3 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 60:17' (3x3)
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