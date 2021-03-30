Основной голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри получил травму в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После первого периода тренерский штаб хозяев был вынужден произвести замену вратаря — вместо Тристана Джерри на последнем рубеже появился Кейси ДеСмит. После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что канадский голкипер проходит обследование на предмет травмы верхней части тела.

«Тристана осматривают на предмет травмы верхней части. На данный момент у меня больше нет для вас подробностей, и я даже не могу точно сказать, когда это могло произойти. Очевидно, что мединский штаб команды имел достаточно оснований, чтобы снять его с матча», — рассказал Салливан.