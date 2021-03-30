Ведущий защитник «Флориды» Аарон Экблад выбыл из строя до конца сезона НХЛ

Вчера, 29 марта, защитник команды Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Аарон Экблад получил тяжёлое повреждение в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».
В середине второго периода 25-летний канадец неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лёд на носилках. Сегодня журналист Франк Серавалли сообщил, что Экбладу диагностирован перелом левой ноги. Канадскому защитнику потребуется перенести операцию, и нынешний сезон для него уже закончен.
В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка. Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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