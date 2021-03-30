Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, отметившийся голом и результативной передачей, провёл на льду 12 минут 31 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+2».
«Колорадо Эвеланш», набрав 48 очков в 34 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (28) – замыкает таблицу.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Рантанен (Маккиннон) – 02:56' (5x5) 1:1 Хайнен (Комтуа, Хаттон) – 09:14' (5x5) 2:1 Джост (Грейвз, Ничушкин) – 23:59' (5x5) 3:1 Ландеског (Макар, Маккиннон) – 36:20' (5x4) 3:2 Терри – 43:19' (5x5) 4:2 Комфер (О'Коннор, Макар) – 47:26' (5x5) 5:2 Ничушкин (Макар, Донской) – 49:30' (5x5)
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