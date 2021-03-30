Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, отметившийся голом и результативной передачей, провёл на льду 12 минут 31 секунду и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Колорадо Эвеланш», набрав 48 очков в 34 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (28) – замыкает таблицу.