Капитан «Анахайма» Гецлаф подрался с форвардом «Колорадо» Белльмаром

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри. На 50-й минуте матча капитан «уток» Райан Гецлаф подрался с форвардом «лавин» Пьер-Эдуаром Белльмаром. Оба игрока получили по большому штрафу.

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«Колорадо», набрав 48 очков в 34 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм» (28) – замыкает таблицу.