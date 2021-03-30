Капитан «Анахайма» Гецлаф подрался с форвардом «Колорадо» Белльмаром

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри. На 50-й минуте матча капитан «уток» Райан Гецлаф подрался с форвардом «лавин» Пьер-Эдуаром Белльмаром. Оба игрока получили по большому штрафу.
Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» аккаунте компании FOX Sports West.
«Колорадо», набрав 48 очков в 34 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм» (28) – замыкает таблицу.
- 30 марта 2021
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16
-
07:05
-
06:48
-
06:39
-
06:31
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
04:41
-
04:37
-
02:37
-
02:16
- 29 марта 2021
-
23:34
-
23:02
-
22:38
-
22:28
-
22:27
-
22:19
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
20:41
-
20:14
-
19:27
-
18:58
-
18:35
-
18:14
-
17:48
-
17:37
-
17:13