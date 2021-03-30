Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Это поражение стало для «клинков» 18-м подряд.
Четыре хоккеиста «Баффало» являются худшими игроками НХЛ по показателю полезности. Первое место в этой категории занимает защитник «Сэйбрз» Расмус Далин, в активе которого "-33" в 34 матчах. На второй позиции располагается нападающий Сэм Райнхарт ("-23" в 32 матчах). Следом идут нападающий Виктор Олофссон ("-22" в 34 матчах) и форвард Тейлор Холл ("-21" в 34 матчах).
Примечательно, что пятое место делят обменянный из «Баффало» в «Монреаль Канадиенс» Эрик Стаал и нападающий «Филадельфии» Нолан Патрик — у них по "-20".
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